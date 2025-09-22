«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:19

Нижегородские волонтеры спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Нижегородской области волонтеры нашли 80-летнюю женщину, которая потерялась в лесу недалеко от деревни Инютино, пишет Pravda-nn.ru. Пенсионерка отправилась на природу за грибами.

Поисковикам удалось ненадолго выйти на связь с пропавшей пенсионеркой. Та говорила невнятно и сообщила, что находится на даче, однако проверка показала, что этот участок давно заброшен и продан. После короткого разговора женщина снова перестала отвечать на звонки.

Спустя несколько дней поисков пенсионерку заметил в кювете проезжавший мимо автомобилист. На место оперативно прибыли волонтеры с медиками и эвакуировали женщину.

Ранее в московском лесу спасатели нашли пропавшего 78-летнего дедушку. К его поискам привлекали вертолеты, квадроциклы и собак.

