«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 15:42

В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников

Комитет ГД одобрил бесплатное профобучение для не сдавших ГИА девятиклассников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комитет Государственной Думы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бесплатном обучении рабочим профессиям для девятиклассников, соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Нововведение затронет учащихся, которые не проходили государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные оценки.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас ученики девятых классов в случае неудачи при сдаче экзамена вынуждены терять почти год в ожидании пересдачи, хотя могли бы получить рабочую квалификацию. Определять перечень профессий, на которые могут претендовать такие ученики будут региональные власти. Предполагается, что за время обучения школьники освоят не только образовательную, но и профессиональную программу и смогут получить сразу два документа — аттестат об основном общем образовании и документ о квалификации.

Ранее сообщалось, что российские девятиклассники стали чаще поступать в колледжи. Как заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках пленарного заседания «Среднее профессиональное образование — локомотив экономики страны», в 2025 году в колледжи было подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее.

законы
школьники
профессии
образование
Россия
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торговые сети озвучили, когда начнется очная продажа IPhone-17 в Москве
Пожар вспыхнул в поезде в Краснодарском крае
«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.