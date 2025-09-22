В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников

Комитет Государственной Думы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бесплатном обучении рабочим профессиям для девятиклассников, соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Нововведение затронет учащихся, которые не проходили государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные оценки.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас ученики девятых классов в случае неудачи при сдаче экзамена вынуждены терять почти год в ожидании пересдачи, хотя могли бы получить рабочую квалификацию. Определять перечень профессий, на которые могут претендовать такие ученики будут региональные власти. Предполагается, что за время обучения школьники освоят не только образовательную, но и профессиональную программу и смогут получить сразу два документа — аттестат об основном общем образовании и документ о квалификации.

Ранее сообщалось, что российские девятиклассники стали чаще поступать в колледжи. Как заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках пленарного заседания «Среднее профессиональное образование — локомотив экономики страны», в 2025 году в колледжи было подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее.