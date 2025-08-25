Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские школьники стали чаще поступать в колледжи после девятого класса

Кравцов сообщил о росте числа поступающих в колледжи

Студент второго курса по специальности «звукооператорское мастерство» на занятии по основам звукового монтажа в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства Студент второго курса по специальности «звукооператорское мастерство» на занятии по основам звукового монтажа в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Российские девятиклассники стали чаще поступать в колледжи, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках пленарного заседания «Среднее профессиональное образование — локомотив экономики страны». В 2025 году количество заявлений увеличилось на 850 тысяч, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Молодые люди видят все больше возможностей в системе среднего профессионального образования. В этом году поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 миллиона заявлений в организации СПО — на 890 тысяч больше, чем в прошлом году, — пояснил Кравцов.

По словам министра, популярность колледжей среди школьников объясняется качественной работой по профориентации ребят. Он напомнил, что в 6–11-х классах проходят занятия «Россия — мои горизонты», которые позволяют детям познакомиться с различными предприятиями.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что в вузах среди абитуриентов особо популярно IT-направление. Также поступающие часто выбирают обучение в сферах экономики и управления. Отмечается, что в этом году 43% бюджетных мест в университетах выделили под инженеров и IT-специалистов.

