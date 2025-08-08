Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 16:32

В Госдуме назвали самые востребованные направления в вузах

Депутат Бессараб заявила, что среди абитуриентов особо популярны IT-технологии

Среди абитуриентов, которые отправляли документы в три вуза, самый высокий спрос наблюдался в IT-технологиях, экономике и управлении, рассказала НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что в этом году 43% бюджетных мест в университетах выделили под инженеров и IT-специалистов.

Как и было обещано, почти 73% бюджетных мест было передано региональным вузам. Мы хотели бы, чтобы ребята учились и в дальнейшем могли применить свои профессиональные навыки у себя в регионах. Год от года количество бюджетных мест во всех вузах страны значительно растет, — высказалась Бессараб.

Она отметила, что в общей сложности в 2025 году в системе высшего образования создали 619 тысяч бюджетных мест. Еще почти 835 тысяч мест выделили для россиян, желающих получить среднее профессиональное образование.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что педагогическое образование обогнало по популярности у поступающих в вузы другие направления. Он добавил, что в прошлом году самым популярным направлением были специальности, связанные с IT-технологиями.

