Путин указал на способность России противостоять любым угрозам

Россия в состоянии реагировать на любые существующие и новые угрозы, заявил на совещании с Совбезом РФ президент Владимир Путин. По его словам, ответ возможен с применением военно-технических мер, сообщает пресс-служба Кремля.

Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер, — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что основы диалога между государствами-обладателями ядерного оружия были существенно подорваны. По словам главы государства, виной тому разрушительные шаги со стороны коллективного Запада.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин сделает важное заявление во время заседания Совбеза РФ 22 сентября. По его словам, оперативное совещание пройдет в середине дня, после 14:00–14:30.

На совещании по экономическим вопросам Путин ранее упомянул важность превышения темпами роста российской экономики мировых показателей. Глава государства добавил, что это обеспечит стабильность государственных финансов. В то же время он отметил, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%.