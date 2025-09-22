В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин сделает важное заявление во время заседания Совбеза РФ 22 сентября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, оперативное совещание пройдет в середине дня, после 14:00–14:30.
Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина, — сказал Песков.
Ранее Путин заявил, что для продвижения России в торгово-экономической, финансовой и научно-технологической сферах необходимо эффективно обеспечивать права предпринимателей, а также справедливо решать налоговые и споры и охранять интеллектуальную собственность. Глава государства выступил с обращением к участникам XIII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
До этого на совещании по экономическим вопросам президент Путин упомянул важность превышения темпами роста российской экономики мировых показателей. Глава государства добавил, что это обеспечит стабильность государственных финансов. В то же время он отметил, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%.