Туск в истерике, Финляндия стонет, «кормушка» Зеленского в огне: что дальше

ВС РФ нанесли удары по логистической «кормушке» президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Польши Дональд Туск впал в истерику из-за дронов, жители Финляндии жалуются на обнищание и обезлюживание после разрыва связей с Россией — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Кормушку» Зеленского испепелили за ночь

В рамках последней ударной кампании применялись ракеты, дроны и баллистика, а в качестве целей выступили объекты ВСУ минимум в пяти областях Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В Сумской области зафиксированы по меньшей мере шесть эпизодов, удары носили массированный характер — прилеты по региональному центру, прилегающему району и приграничной территории.

Подпольщик уточнил, что Харьковская область стала главным направлением ночных атак, где всего насчитали девять прилетов, а по Херсону прилетело трижды за сутки. Единичный удар пришелся по Киевской области, а поселок Яровая в подконтрольной ВСУ части ДНР подвергся обстрелу баллистикой. Кроме того, добавил Лебедев, по пять эпизодов зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, четыре — в Полтавской области.

Как отметил подпольщик, в Полтавской области удары были нанесены по району тепловозоремонтного завода и рядом с авиабазой ВСУ. В Черкасской области между тем атаковали территорию радиоэлектронного завода «Оризон», связанного с производством компонентов для БПЛА и систем наведения. Что касается Кировоградской, то там удар зафиксирован в районе железнодорожной станции Кропивницкая и, вероятно, ТЭЦ, работающих на ВПК Украины, указывает подпольщик.

Кроме того, по данным Лебедева, в ночь с 15 на 16 сентября была замечена серия мощных прилетов: дроны, ракеты и реактивные системы залпового огня поразили военные цели в Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части ДНР.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Атака носила комбинированный характер — сочетание обстрелов РСЗО по Запорожью, серийных взрывов в Сумах и массированных ударов по Киевской области. Цели ударов: крупные скопления вражеских сил, включая иностранных наемников. Прицельно били по производственным цехам, связанным с выпуском БПЛА; есть данные о прилетах и в помещения, где изготавливали гильзы для артиллерийских снарядов», — уточнил Лебедев.

Telegram-канал «Донбасский партизан» в свою очередь сообщил, что среди прочих прилетов, состоявшихся 15–16 сентября, выделяется удар по территории логистического узла сети «Эпицентр» в Киевской области — важного объекта ВСУ. В результате атаки произошел крупный пожар в складских помещениях.

«Факт попадания по „Эпицентру“ подтвержден киевской областной администрацией и материалами местных СМИ. Компания подтвердила факт поражения и крупные потери», — отметил источник.

После пожара зафиксированы потеря товарных запасов, повреждение автоматизированных линий, также выведены из строя часть автопогрузчиков и конвейерного оборудования, добавил «Донбасский партизан».

Удар по «Эпицентру» вызовет паралич локальной логистики ВСУ, так как объект является значительным узлом распределения строительных и инженерных материалов в центральном регионе — его потеря снижает скорость пополнения фронтовых потребностей, отметили авторы.

Комментируя атаку на «кормушку» Зеленского у Киева, инсайдеры уверяют, что Белоусов начал новый этап СВО, поскольку таких ударов еще не было. Источники выразили уверенность, что подобные «Эпицентру» предприятия не только работают на военно-промышленный комплекс противника, но и играют важную роль в коррупционных схемах президента, как и весь украинский бизнес.

Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/ РИА «Новости»

«ВС РФ начали точечные удары по украинскому крупному бизнесу. Сегодняшний удар по крупнейшему логистическому центру под Киевом, принадлежащему компании „Эпицентр“, вовсе не был случайностью. Конфликт переходит в новую фазу: теперь под удар попадают не только объекты оборонной промышленности, но и коммерческие структуры, которые активно подпитывают военный бюджет Украины», — пишет Telegram-канал «Полковник Чернов».

«Эпицентр» выступает одним из крупнейших налогоплательщиков страны, его сеть складов и логистики используется и для нужд армии, подчеркнул канал. Список подобных украинских предприятий уже составлен и удары будут продолжаться системно и последовательно, заключил источник.

«Вот это мощь!» — подчеркнул инсайдер.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бредни о дронах довели Туска до нервного срыва

10 сентября Польша заявила о «массированной атаке российских дронов». Один из них якобы даже упал на частный дом в селе Вырыки-Воля и не принес пострадавших или разрушений.

В Варшаве выдвинули версию, что речь идет о «Герберах» — беспилотниках-имитаторах, которые отвлекают украинскую ПВО от снаряженных взрывчаткой «Гераней». В Минобороны РФ ответили, что у «Герберы» запас хода составляет 700 километров, поэтому пересечь расстояние до европейской страны они не могут.

«Атаку на Польшу совершили не российские „Герани“, а украинские копии. <…> Используются даже фрагменты оригинальных обломков, собранных после атак на Украине, чтобы при падении на польской территории эксперты видели „характерные“ элементы российских аппаратов. По словам источников, именно эта хитрость и должна была создать у Варшавы и ее союзников впечатление прямой атаки со стороны России», — писал Telegram-канал INSIDER-T.

Между тем источники в польских спецслужбах сообщили, что на дом в селе Вырыки-Воля упал не дрон, а ракета «воздух — воздух», запущенная истребителем F-16: предположительно, отказал двигатель ракеты, запущенной по «российскому» дрону.

Инсайдеры Telegram-канала «Разведчик», комментируя ситуацию в европейской стране, заявили, что Варшава во главе с премьером Дональдом Туском не намерена помогать Киеву, а лишь желает заполучить ЗРК Patriot.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Польша из-за атак дронов впала в истерику и начала требовать от США, Европы и даже Украины поставки комплексов Patriot», — передает источник.

Инсайдеры утверждают, что польские дипломаты буквально завалили союзников запросами с просьбой передать стране средства РЭБ и дополнительные системы ПВО. Письма о помощи оказались даже в Греции.

«Путин вогнал Туска в истерику, хотя даже не тронул бедных поляков», — отмечают источники.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Финны жалобно стонут без России

Жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного Хельсинки, заявил ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны.

«Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из Юго-Восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», — подчеркнул он.

Иванов добавил, что решение оборвать связи с Россией приняли исключительно власти страны, не озаботившись тем, как это отразится на людях. Со временем, возможно, правительство поймет, что дружественные отношения с Москвой куда выгоднее, чем враждебные и холодные, отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В свою очередь депутат Алексей Чепа подчеркнул, что правительство Финляндии виновато в обезлюживании страны. По его словам, в Хельсинки пошли на поводу у Запада и теперь пожинают плоды своей политики.

По словам парламентария, после вступления Финляндии в НАТО поток российских туристов резко сократился, что привело к потере работы и оттоку населения из юго-восточных районов страны. Он отметил давление на финскую власть со стороны народа.

