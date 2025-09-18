«Есть ложка, окно»: как французский велорекордсмен попал в СИЗО Уссурийска

Знаменитого французского путешественника Софиана Сехили обнаружили в СИЗО в Приморском крае. Что с ним случилось, почему его задержали, что ему грозит?

Что рассказали в ОНК о французе в СИЗО Уссурийска

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Владимир Найдин рассказал, что посетил знаменитого французского спортсмена и путешественника Софиана Сехили в СИЗО Уссурийска.

«2 сентября мы увидели заметку, что задержан был французский велосипедист. Он известный человек, известная личность, много участвовал в различных гонках. Соответственно, мы решили проверить условия содержания. 16 сентября мы с заместителем выехали в СИЗО города Уссурийска. Камера находится на третьем этаже, светлая, там находятся два человека. Двухъярусная кровать, простынь, наволочки, пододеяльник, все там есть. Солнце попадает в камеру, это хорошо. Есть телевизор, есть у него ложка, кружка, тарелка, он все показал. Единственное, он сказал, „еда необычная“, ну это понятно — не курорт! Приватное место (уборная. — NEWS.ru) ограждено», — рассказал Найдин об условиях содержания в камере.

Кто такой Софиан Сехили, чем он известен

СМИ называют Софиана Сехили одним из ведущих велоспортсменов Франции. Он занимается велоспортом с акцентом на ультравыносливость, и с 2010 года он проехал на велосипеде более 200 тысяч км, посетив более 50 стран на пяти континентах. Также он принял участие более чем в 25 ультрамарафонских велогонках, одержав победу в 11 из них. Самое продолжительное путешествие Сехили составило более 16 тыс. км, от Парижа до Южно-Китайского моря.

Софиан Сехили Фото: Социальные сети

В 2025 году француз решил побить рекорд, установленный в 2017 году немецким писателем и авантюристом Йонасом Дейхманом: немец пересек Евразию, преодолев 14 331 км за 64 дня 2 часа и 25 минут. 1 июля Сехили отправился в путешествие от самой западной точки Евразии, мыса Рока в Португалии, однако в начале сентября оказался в российском СИЗО, ему не хватило 200 км.

Что случилось с французским велогонщиком в России, как он оказался в СИЗО

2 сентября Сехили, проделав более 17 тыс. км, был задержан во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. По предварительным данным, он пересек границу в неположенном месте. По словам Найдина, француз понимает, по какой причине был задержан, однако настаивает, что у него есть российская виза.

«Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе по обвинению в незаконном пересечении границы. Сехили понимает, что нарушил российское законодательство, хотя, по его словам, у него есть российская электронная виза. Следствие разберется в причинах, по которым это произошло», — заявил СМИ председатель ОНК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе путешествия по Евразии Сехили уже заезжал в Россию: так, он въехал в РФ из Грузии через Верхний Ларс, после чего добрался до Астраханской области, откуда попал в Казахстан. Проблем на таможне у него не возникло.

Француз объяснил ОНК, что хотел заехать в Россию из Китая. Однако на пограничном пункте ему сказали, что он может въехать только на поезде, который будет завтра. В этом случае он не смог бы побить рекорд Дейхманна — поэтому Сехили решил «поискать другой путь» — он нашел старую, заросшую дорогу в горы, разделяющие Китай и Россию, пошел по ней и через восемь часов оказался на территории РФ. Там он сам явился на пограничный контрольно-пропускной пункт, где его и задержали. Расстояние между тем пунктом, где ему отказали во въезде, и тем, где его задержали, составляет порядка 200 км.

«Я понимаю, что я нарушил», — признал француз.

Сейчас Сехили больше переживает не о том, что оказался в СИЗО, а о том, что не смог побить рекорд.

«Потерпеть неудачу у самого финиша — это мучительно. Теперь у меня 10 месяцев, чтобы решить: попробовать ли снова. Возможно, этот рекорд так и останется несостоявшимся», — написал он в своих соцсетях.

Читайте также:

Дмитрий Козак уходит из АП: причины, новое назначение, биография

Удары по НПЗ в Башкирии и на Кубани: как ВСУ атакуют Россию 18 сентября

Магнитные бури сегодня, 18 сентября: что будет завтра, слабость, сонливость