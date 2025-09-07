Раскрыты новые детали инцидента с французским велопутешественником в России

Дальневосточное таможенное управление опровергло информацию о задержании во Владивостоке французского велопутешественника Софиана Сехили. В беседе с РИА Новости представитель ведомства назвал эти данные несоответствующими действительности.

Информация о том, что таможенники задержали гражданина Франции, не соответствует действительности. Сотрудники таможен Дальнего Востока не задерживали гражданина Франции, — заявил собеседник агентства.

О задержании спортсмена сообщили в Приморье. Он якобы незаконно пытался пересечь два контрольно-пропускных пункта, расположенных в 200 километрах друг от друга.

До этого в грузовом автомобиле, который пытался выехать из Благовещенска в китайский Хэйхэ, обнаружили золотые слитки общим весом 34 кг. Четверть сотни слитков были спрятаны в тайнике — люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом.

Ранее забайкальские таможенники задержали туриста с 13 сухими когтями медведя в сумке. В отношении мужчины возбудили два дела об административном правонарушении, ему грозит крупный штраф.