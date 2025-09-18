Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 14:27

«Последствия ущербной политики»: найден виновник обезлюживания в Финляндии

Депутат Чепа: вина за обезлюживание Финляндии лежит на правительстве страны

Люди на улице в Хельсинки Люди на улице в Хельсинки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Финляндии виновато в обезлюживании страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Хельсинки пошел на поводу у Запада и теперь пожинает плоды своей политики.

В обезлюживании Финляндии виновато ее руководство. Большое количество туристов, в основном это люди с северо-запада нашей страны, посещали Финляндию. Наши граждане даже приобретали там недвижимость, тратили деньги. То же самое делали и финны в РФ. Сейчас количество туристов резко сократилось. Естественно, во всем этом виновато финское правительство, руководство страны, которое пошло по науськиванию западных стран, — пояснил Чепа.

По его словам, после вступления Финляндии в НАТО поток российских туристов резко сократился, что привело к потере работы и оттоку населения из юго-восточных районов страны. Депутат отметил давление на финскую власть со стороны народа.

Финляндия вступила в НАТО. Сейчас количество туристов, особенно посещающих юго-восточную часть Финляндии, резко сократилось, и финны не находят работы и покидают эти места. Страна испытывает все последствия своей ущербной политики. Сегодня мы наблюдаем, что финская власть испытывает давление от своего народа, — резюмировал Чепа.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями. По его словам, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны.

