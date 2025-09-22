«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам

Идея привязки зарплат главврачей и директоров школ к оплате труда их подчиненных является интересной, но ее реализация сталкивается с серьезными законодательными и экономическими трудностями, заявила NEWS.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. По ее словам, такой подход может стать стимулом для руководителей повышать доходы сотрудников, однако в условиях государственной системы здравоохранения и образования далеко не всегда есть для этого финансовые возможности.

Сама идея о том, что зарплата руководителей должна зависеть от выплат подчиненным, она неплохая, но как ее реализовать законодательно и, главное, экономически — это вот вопрос. Действительно, сегодня разница в зарплатах большая и такое решение может стимулировать, подтолкнуть руководителей повышать зарплату своим подчиненным. Но вопрос именно в том, как повышать зарплату подчиненным, если это все-таки государственная работа, здесь не всегда есть возможность двигаться. Поэтому тогда непонятно, а цель какая? Просто, чтобы кому-то платили меньше или что, — пояснила Леткова.

По ее словам, более правильным решением был бы перевод высвободившихся средств на увеличение доходов рядовых специалистов. Она подчеркнула, что бессмысленно делать кого-то беднее, если это не приводит к улучшению благосостояния других участников системы.

Или тогда давайте мы этот высвободившийся финансовый резерв от сокращения зарплат главврачей и директоров школ распределим на увеличение зарплат педагогов и врачей. Это будет более правильным решением вопроса, чем просто сокращать кому-то оплату труда без повышения других нижестоящих подчиненных. А так, чтобы просто не было разницы в оплате, тогда давайте все будут бедными, но это тоже не есть решение проблемы. Поэтому я думаю, что тут либо нужно до конца идти и просто повышать зарплату и педагогам, и врачам, либо тогда какие-то другие меры принимать для изменения вообще системы оплаты, — резюмировала Леткова.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину инициативу об ограничении заработных плат руководителей медицинских и образовательных учреждений. Согласно предложению, зарплата главврачей и директоров школ не должна превышать средние выплаты сотрудникам более чем на 100%.