Невролог рассказал, чем опасна болезнь Паркинсона Невролог Гайфутдинов: болезнь Паркинсона может привести к обездвиживанию

Болезнь Паркинсона может привести к полному обездвиживанию, предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что средний мозг при данном заболевании перестает вырабатывать дофамин, из-за чего прекращается поступление сигналов от головного мозга к мышцам.

Пациента с болезнью Паркинсона можно определить по застывшему выражению на лице. У них ухудшается память, возникает недержание мочи и появляется тревожность, — заявил он.

Невролог объяснил, что лечение направлено на замедление прогрессирования болезни и поддержание качества жизни пациента максимально долго. Также применяются лекарства, активирующие выработку дофамина.

