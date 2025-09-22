«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:15

Невролог рассказал, чем опасна болезнь Паркинсона

Невролог Гайфутдинов: болезнь Паркинсона может привести к обездвиживанию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болезнь Паркинсона может привести к полному обездвиживанию, предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что средний мозг при данном заболевании перестает вырабатывать дофамин, из-за чего прекращается поступление сигналов от головного мозга к мышцам.

Пациента с болезнью Паркинсона можно определить по застывшему выражению на лице. У них ухудшается память, возникает недержание мочи и появляется тревожность, — заявил он.

Невролог объяснил, что лечение направлено на замедление прогрессирования болезни и поддержание качества жизни пациента максимально долго. Также применяются лекарства, активирующие выработку дофамина.

Ранее сообщалось, что ухудшение обоняния может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что этот симптом связан с ранними изменениями в мозге.

