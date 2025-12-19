Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:26

Медведев заявил, что ЕС испугался пойти на «гоп-стоп» с активами России

Медведев: страны ЕС не смогли пойти на кражу российских активов

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал саммит Евросоюза в Брюсселе «воровским сходняком» и заявил, что его участники испугались пойти на «гоп-стоп» — открытую кражу российских активов. В своем Telegram-канале он описал итоги встречи на криминальном жаргоне, обвинив ЕС в подготовке ограбления.

Участники сходки испугались пойти на «гоп-стоп» — или открытое похищение российских денег (совершить грабеж активов России, временно находящихся у запуганного ростовщика — Евроклира (бельгийский депозитарий Euroclear. — NEWS.ru), — написал он.

По версии Медведева, «брюссельские блатные» признали «старшинство академиков из Вашингтона», которые выступили против «гоп-стопа». Он заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ночью сообщила ЕС, что от планов не отказались, но решили «залечь на дно». Также, по его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не смогли «продавить» свои решения.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер приветствовал решение саммита ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии общего бюджета блока, а не российских активов. По его словам, отказ от немедленной конфискации замороженных российских активов позволил сообществу избежать «хаоса и раскола».

Дмитрий Медведев
Евросоюз
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не будет создавать свой «Орешник»
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.