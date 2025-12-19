Медведев заявил, что ЕС испугался пойти на «гоп-стоп» с активами России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал саммит Евросоюза в Брюсселе «воровским сходняком» и заявил, что его участники испугались пойти на «гоп-стоп» — открытую кражу российских активов. В своем Telegram-канале он описал итоги встречи на криминальном жаргоне, обвинив ЕС в подготовке ограбления.

Участники сходки испугались пойти на «гоп-стоп» — или открытое похищение российских денег (совершить грабеж активов России, временно находящихся у запуганного ростовщика — Евроклира (бельгийский депозитарий Euroclear. — NEWS.ru), — написал он.

По версии Медведева, «брюссельские блатные» признали «старшинство академиков из Вашингтона», которые выступили против «гоп-стопа». Он заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ночью сообщила ЕС, что от планов не отказались, но решили «залечь на дно». Также, по его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не смогли «продавить» свои решения.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер приветствовал решение саммита ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии общего бюджета блока, а не российских активов. По его словам, отказ от немедленной конфискации замороженных российских активов позволил сообществу избежать «хаоса и раскола».