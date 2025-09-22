«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 05:53

Зарплаты главврачей и директоров школ предложили ограничить

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Инициатива ограничения заработных плат руководителей медицинских и образовательных учреждений поступила премьер-министру Михаилу Мишустину от лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, пишет РИА Новости. Согласно предложению, зарплата главврачей и директоров школ не должна превышать средние выплаты сотрудникам более чем на 100%.

Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности, — указал Миронов.

Он подчеркнул, что такой подход позволит привязать доходы руководства к заработной плате персонала юридически и экономически. Текущая ситуация, когда руководители получают значительные премии при скромных доходах рядовых сотрудников, разрушает мотивацию и способствует профессиональному выгоранию. По мнению парламентария, это одна из причин острой нехватки кадров в школах и медучреждениях.

Ранее сообщалось, что с 1 октября россияне получат возможность оформлять часть социальных выплат в цифровых рублях. Следующий этап начнется с 1 января 2026 года, когда цифровой рубль станет доступен для любых федеральных выплат.

