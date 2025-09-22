Директор Дарвиновского музея обвинила протоиерея Ткачева в мракобесии

Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина посоветовала протоиерею Андрею Ткачеву самостоятельно ознакомиться с трудами Чарльза Дарвина, последователей которого священник обвинил во многих бедах, сообщает Daily Storm. Она назвала подобные заявления мракобесием.

Считать, что все беды от биологов, от теории Дарвина — чушь полная! Это мракобесие. Я бы посоветовала этому священнику почитать труды Дарвина, который был верующим. Уверяю вас: на каждой странице Ткачев увидит описание происходящего в природе. И потом священник может выйти на улицу и убедиться, — сказала она в интервью.

Она также опровергла утверждение Ткачева о том, что большинство ученых — безбожники. В качестве примера Клюкина привела офтальмолога Владимира Филатова, который построил церковь рядом с больницей и молился перед операциями. Также она упомянула Лео Бокерию, который «то же самое делает».

Понимаете, вера — дело интимное каждого человека. Мы не можем в это вмешиваться, — отметила Клюкина.

Ранее сообщалось, что заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург прокомментировал высказывания протоиерея Ткачева, заявив, что многие выдающиеся ученые верили в Бога. Настоящая же религия, по его словам, не противоречит знаниям.