Хирург предупредил, чем грозит подростковый тренд «улыбка Джокера»

Тренд «улыбка Джокера», в ходе которого подростки подрезают себе уголки рта, может привести к серьезным шрамам, нарушению речи и подтеканию слюны, заявил телеканалу «Краснодар» хирург Роман Рыжих. Он напомнил, что через повреждения кожи в организм попадают бактерии и вирусы.

Нарушение целостности тканей без медицинских условий и стерильности грозит развитием инфекций. В запущенных случаях они способны проникнуть в мягкие ткани лица, вызвать образование гнойных очагов и даже привести к флегмоне. В особо тяжелых ситуациях заражение крови может закончиться сепсисом, представляющим угрозу для жизни, — предупредил Рыжих.

Подрезание уголков рта также грозит парезом лицевого нерва. Он может проявляться в виде подтекания слюны, нарушения речи и эстетических дефектов. Помимо этого, в ходе этого опасного тренда подростки могут повредить кровеносные сосуды, что может спровоцировать сильное кровотечение, заключил врач.

