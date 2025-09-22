«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:03

Хирург предупредил, чем грозит подростковый тренд «улыбка Джокера»

Хирург Рыжих: подрезание уголков рта чревато нарушением речи

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Тренд «улыбка Джокера», в ходе которого подростки подрезают себе уголки рта, может привести к серьезным шрамам, нарушению речи и подтеканию слюны, заявил телеканалу «Краснодар» хирург Роман Рыжих. Он напомнил, что через повреждения кожи в организм попадают бактерии и вирусы.

Нарушение целостности тканей без медицинских условий и стерильности грозит развитием инфекций. В запущенных случаях они способны проникнуть в мягкие ткани лица, вызвать образование гнойных очагов и даже привести к флегмоне. В особо тяжелых ситуациях заражение крови может закончиться сепсисом, представляющим угрозу для жизни, — предупредил Рыжих.

Подрезание уголков рта также грозит парезом лицевого нерва. Он может проявляться в виде подтекания слюны, нарушения речи и эстетических дефектов. Помимо этого, в ходе этого опасного тренда подростки могут повредить кровеносные сосуды, что может спровоцировать сильное кровотечение, заключил врач.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что самым распространенным переживанием пациентов перед ринопластикой является страх неудачного результата. По его словам, люди опасаются, что изменится выражение лица и исчезнет индивидуальность.

подростки
здоровье
хирурги
красота
