08 сентября 2025 в 03:20

Хирург развеял главные страхи пациентов перед ринопластикой

Хирург Алексанян: больше всего перед ринопластикой боятся неудачного результата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самым распространенным переживанием пациентов перед ринопластикой является страх неудачного результата, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, люди опасаются, что изменится выражение лица и исчезнет индивидуальность. Однако, как отметил врач, качественная ринопластика учитывает все анатомические особенности лица и пожелания пациента.

Самый распространенный страх [перед ринопластикой] — это, безусловно, страх неудачного результата. Пациенты боятся, что нос будет выглядеть неестественно, что он будет слишком маленьким или, наоборот, слишком большим, что изменится выражение лица, что исчезнет индивидуальность. Эти опасения, как правило, корнями уходят в негативный опыт, увиденный в интернете или услышанный от знакомых. Важно понимать, что качественная ринопластика — это не шаблонная процедура, а индивидуальный подход, учитывающий все анатомические особенности лица и пожелания пациента, — сказал Алексанян.

Он подчеркнул, что второй по популярности страх связан с болезненностью и длительностью реабилитационного периода. Но, по словам хирурга, современные анестезиологические методики и послеоперационные процедуры значительно снижают болевой синдром.

Третий, часто встречающийся страх, — это страх осложнений. Риск осложнений, конечно, существует, как и при любой хирургической операции. Однако при соблюдении высочайших стандартов стерильности и использовании современного оборудования и сертифицированных материалов все риски сводятся к нулю, — добавил Алексанян.

Ранее стоматолог-хирург Александр Жарков заявил, что некоторые стоматологические операции, такие как удаление зубов мудрости, имплантация и коррекция аномалий прикуса и деформаций челюстей, невозможно провести без общего наркоза. По его словам, они требуют значительных вмешательств и высокой точности.

Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
