Хирург развеял главные страхи пациентов перед ринопластикой

Самый распространенный страх [перед ринопластикой] — это, безусловно, страх неудачного результата. Пациенты боятся, что нос будет выглядеть неестественно, что он будет слишком маленьким или, наоборот, слишком большим, что изменится выражение лица, что исчезнет индивидуальность. Эти опасения, как правило, корнями уходят в негативный опыт, увиденный в интернете или услышанный от знакомых. Важно понимать, что качественная ринопластика — это не шаблонная процедура, а индивидуальный подход, учитывающий все анатомические особенности лица и пожелания пациента, — сказал Алексанян.

Он подчеркнул, что второй по популярности страх связан с болезненностью и длительностью реабилитационного периода. Но, по словам хирурга, современные анестезиологические методики и послеоперационные процедуры значительно снижают болевой синдром.

Третий, часто встречающийся страх, — это страх осложнений. Риск осложнений, конечно, существует, как и при любой хирургической операции. Однако при соблюдении высочайших стандартов стерильности и использовании современного оборудования и сертифицированных материалов все риски сводятся к нулю, — добавил Алексанян.

