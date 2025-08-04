Стоматолог назвал операции, проходящие только под наркозом

Некоторые стоматологические операции, такие как удаление зубов мудрости, имплантация и коррекция аномалий прикуса и деформаций челюстей, невозможно провести без общего наркоза, заявил NEWS.ru стоматолог-хирург Александр Жарков. По его словам, они требуют значительных вмешательств и высокой точности.

Операции, требующие значительных вмешательств, часто выполняются под общим наркозом. Это может быть даже удаление зубов мудрости, особенно если они расположены в труднодоступных местах или имеют аномальную морфологию. Удаление таких зубов нередко связано с травмами окружающих тканей и требует длительного времени на вмешательство. Общий наркоз в таких случаях помогает пациенту избежать дискомфорта и стресса. Также под общим наркозом могут проводиться и другие сложные операции, например имплантация зубов или ортогнатическая хирургия — коррекция аномалий прикуса и деформаций челюстей. Они требуют высокой точности, — пояснил Жарков.

Кроме того, он отметил, что общий наркоз рекомендован детям, которые могут испытывать сильный страх во время стоматологических процедур. По его словам, это способствует избежать формирования негативного опыта. Также он добавил, что общий наркоз подходит для взрослых пациентов, страдающих от высокой тревожности или фобий.

Стоматологические операции у детей требуют особого подхода. Из-за страха, который они могут испытывать во время стоматологических процедур, общий наркоз — более предпочтительный вариант. Так, если ребенку необходимо провести лечение сложного кариеса или удаление нескольких зубов одновременно, общий наркоз позволяет избежать стрессовой ситуации, которая может способствовать развитию негативного опыта. Общий наркоз также подходит для взрослых пациентов, страдающих от высокой тревожности или фобий, связанных со стоматологическими процедурами, — резюмировал Жарков.

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