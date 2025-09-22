Раскрыт характер ранений пострадавших при атаке ВСУ на Крым В Крыму пострадавшие при атаке дронов ВСУ на Форос получили осколочные ранения

Пострадавшие при атаке ВСУ на курортную зону Крыма люди получили осколочные ранения, заявила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, в момент удара отдыхающие находились на береговой линии Фороса. На место были оперативно направлены две реанимационные бригады скорой помощи.

У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Республики Беларусь, — подчеркнула она.

Павленко уточнила, что среди пострадавших не было детей. Согласно последним данным, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, семь – в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возможной транспортировке одного из пациентов санавиацией в Москву. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, еще одному потребовалось переливание крови, резюмировала руководитель администрации.

Ранее сообщалось, что в школе Фороса, пострадавшей от удара ВСУ, взрывная волна разрушила часть стены библиотеки. Большинство книг при этом уцелело. В помещении перевернуты стулья, повреждены парты и окна, а также обрушилась часть потолка и стены со стороны актового зала.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия нанесет тяжелые удары по Украине после атаки ВСУ на полуостров. По его словам, ответные действия будут неизбежными и направленными против тех, кто принимал решения о нападении на РФ.