«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:09

Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье

Росгвардейцы задержали в Подмосковье рецидивиста после разбойного нападения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения, сообщили в Главном управлении ведомства по Московской области. Им оказался ранее судимый местный житель.

Инцидент произошел на Гвардейской улице, куда росгвардейцы выехали по информации от органов внутренних дел о противоправных действиях. На месте они установили, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у гражданки сумку и скрылся.

Получив приметы преступника, правоохранители оперативно организовали его поиски. Подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия, и его личность была подтверждена.

Как выяснилось, 34-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. После задержания он был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы росгвардейцы задержали 24-летнего уроженца Самары, который устроил дебош в ресторане. Сотрудники приехали за ним по сигналу «Тревога» от персонала.
Россия
Подмосковье
Росгвардия
задержания
грабители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о чувствах к старой подруге
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве
В Госдуме оценили идею подвергнуть цензуре песни Михаила Круга
В России обрушился рынок ввоза машин по параллельному импорту
Мужчину откусил голову токсичной змее и лег с ней спать
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.