Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье Росгвардейцы задержали в Подмосковье рецидивиста после разбойного нападения

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения, сообщили в Главном управлении ведомства по Московской области. Им оказался ранее судимый местный житель.

Инцидент произошел на Гвардейской улице, куда росгвардейцы выехали по информации от органов внутренних дел о противоправных действиях. На месте они установили, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у гражданки сумку и скрылся.

Получив приметы преступника, правоохранители оперативно организовали его поиски. Подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия, и его личность была подтверждена.

Как выяснилось, 34-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. После задержания он был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы росгвардейцы задержали 24-летнего уроженца Самары, который устроил дебош в ресторане. Сотрудники приехали за ним по сигналу «Тревога» от персонала.