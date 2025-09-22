Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства

Инициатива по лишению уклонистов приобретенного гражданства России является полезной, заявил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. По его словам, которые передает 360.ru, это предложение простимулирует получивших российское гражданство выполнять свои обязанности.

С точки зрения соблюдения обязанностей по воинскому учету инициатива, конечно же, полезная. <…> Простимулирует граждан эти обязанности выполнять, потому что раньше штрафы были от предупреждения до 500 рублей, никто эти обязанности не соблюдал, — отметил адвокат.

Ранее правительство России поддержало законопроект о лишении человека приобретенного гражданства, если он уклоняется от постановки на воинский учет. Однако, согласно официальному отзыву кабмина, проект следует немного доработать.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что всех родственников иностранцев, нарушивших законодательство, следует выдворять из РФ. По его словам, мигрантам, судимым за особо тяжкие преступления, следует пожизненно запретить въезд в страну.