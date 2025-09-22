Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей

В Шотландии археологами был найден фрагмент железной дороги, который может считаться старейшим примером использования стандартной колеи 1435 мм, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Находка, обнаруженная в районе Кокензи в Восточном Лотиане, предварительно датируется 1775 годом.

Раскопки проводились в рамках проекта Waggonway 1722 Project, изучающего историческую железнодорожную линию Транент — Кокензи. Эта линия, построенная в 1722 году компанией York Buildings Company, изначально использовалась для транспортировки угля от шахт до солеварен на побережье.

На сегодняшний день исследователям удалось расчистить примерно 20 метров пути, включая элементы рельсов, шпал и оригинальных креплений. Ученые полагают, что дорога в Кокензи могла быть построена раньше, чем Уиллингтонская дорога, которая до сих пор считалась первой в Великобритании.

Дорога функционировала по гравитационному принципу: вагоны с углем двигались к морю под уклон, а обратно их доставляли лошади. Для устойчивости на болотистой местности применялась уникальная конструкция из двойного слоя деревянных рельсов, скрепленных стяжками и нагелями. Годовой объем перевозок по этому пути оценивается в две тысячи тонн угля.

Как отметил председатель проекта Эд Бетюн, это открытие имеет огромное историческое значение. Оно не только расширяет археологическую базу, но и меняет представления о развитии железнодорожного транспорта, подтверждая раннее использование стандартной колеи.

