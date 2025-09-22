«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:32

Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей

BBC: археологи нашли в Шотландии фрагмент железной дороги 1775 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Шотландии археологами был найден фрагмент железной дороги, который может считаться старейшим примером использования стандартной колеи 1435 мм, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Находка, обнаруженная в районе Кокензи в Восточном Лотиане, предварительно датируется 1775 годом.

Раскопки проводились в рамках проекта Waggonway 1722 Project, изучающего историческую железнодорожную линию Транент — Кокензи. Эта линия, построенная в 1722 году компанией York Buildings Company, изначально использовалась для транспортировки угля от шахт до солеварен на побережье.

На сегодняшний день исследователям удалось расчистить примерно 20 метров пути, включая элементы рельсов, шпал и оригинальных креплений. Ученые полагают, что дорога в Кокензи могла быть построена раньше, чем Уиллингтонская дорога, которая до сих пор считалась первой в Великобритании.

Дорога функционировала по гравитационному принципу: вагоны с углем двигались к морю под уклон, а обратно их доставляли лошади. Для устойчивости на болотистой местности применялась уникальная конструкция из двойного слоя деревянных рельсов, скрепленных стяжками и нагелями. Годовой объем перевозок по этому пути оценивается в две тысячи тонн угля.

Как отметил председатель проекта Эд Бетюн, это открытие имеет огромное историческое значение. Оно не только расширяет археологическую базу, но и меняет представления о развитии железнодорожного транспорта, подтверждая раннее использование стандартной колеи.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии мумии с признаками консервации при помощи дыма, которые являются самыми древними из известных на сегодняшний день. Возраст азиатских мумий составляет 12 тысяч лет — это на пять тысячелетий больше, чем у древнейших мумий чинчорро из Южной Америки, которые ранее считались самыми древними в мире.

Великобритания
Шотландия
железные дороги
археологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин
Гроссмейстер Карякин рассказал о попытках Запада расколоть шахматный мир
Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.