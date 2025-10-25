Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:42

«Перечеркнуть дух Анкориджа»: в Совете Федерации раскрыли планы Британии

Сенатор Карасин: Британия хочет стать центром антироссийской активности в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания хочет стать центром антироссийской активности в Европе, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале, комментируя недавнее заявление так называемой «коалиции желающих» о планах усилить давление на Москву. По его мнению, собравшиеся в Лондоне страны желают украсть замороженные российские активы, ограничить закупку нефти и газа и обеспечить удары дальнобойным оружием по России.

Лондонская площадка коалиции вновь показала настойчивое стремление Великобритании стать центром антироссийской активности и развернуть Европу вспять, перечеркнув дух Анкориджа, — написал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что реализовать такие планы «коалиции желающих» будет непросто. Он пояснил, что в Европе начали постепенно развиваться здравые подходы к завершению конфликта на Украине.

Ранее обозреватель Фабрицио Поджи заявил, что Евросоюз лишь имитирует поддержку Украины, при этом не имея никакого реалистичного плана действий, кроме обвинений в адрес России. Он отметил, что европейские лидеры только «бормочут о мире и продолжительной поддержке Киева», но не предлагают никаких конкретных шагов.

