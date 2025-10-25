Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 20:56

Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней

Петух Гастон-Петя несколько дней мешал спать москвичам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителям Саларьево в Москве несколько дней мешал спать сбежавший петух Гастон-Петя, передает MK.RU. Местным жителям пришлось предпринять множество попыток, прежде чем им удалось поймать птицу.

Отмечается, что после поимки Гастона-Петю отправили в курятник. Там он не причиняет никому неудобств, уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что вороны кидают щебень на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Зорге в Уфе. По словам местных жителей, птицы поднимают мелкие камни с крыши над этим же двором и буквально целятся в машины. В результате камни разбросаны на спортивной площадке, территории двора и даже на козырьке подъезда.

До этого стало известно, что житель Приморского края во второй раз за 10 лет оказался жертвой нападения медведя. Последний инцидент произошел возле поселка Лазо, когда 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником. Медведь нанес ему множественные ранения головы и тела, однако пострадавший сумел добраться до населенного пункта.

Также собаки прогнали белых медведей с метеостанции в районе мыса Челюскин. Особенно дикие звери боятся пса по кличке Муха

