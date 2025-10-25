ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом МО: над Брянской областью сбили два украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа. Атака противника была предотвращена в период с 15:00 до 20:00 мск.

В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, — следует из текста.

Ранее появилась информация, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударами ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Позже стало известно, что в ночное время российские военные уничтожили в общей сложности 121 украинский БПЛА над территорией России, включая 17 дронов над Брянской областью и девять — над Московским регионом. В ведомстве отметили, что ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах.