Германию высмеяли за «две оплеухи» от Китая Сенатор Пушков: Германия была дважды унижена КНР за антикитайскую позицию

Берлин был дважды унижен Пекином, получив от него «две оплеухи», когда были отменены визиты канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы МИД Йоханна Вадефуля, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, причина этому — антикитайская позиция Германии.

Берлин получил две оплеухи от Пекина: канцлеру Мерцу пришлось отменить свой визит в Китай, поскольку у главы КНР Си Цзиньпина не нашлось времени в графике для встречи с ним. Отменил уже намеченный визит и глава МИД Германии Вадефуль. Как пишут западные СМИ, «в Китае никто не хочет встречаться с Вадефулем». Причина очевидна: антикитайская позиция Германии, — написал Пушков.

Сенатор отметил, что такая политика нынешнего руководства ФРГ приведет к серьезным проблемам для немецкой промышленности, в первую очередь, автомобильной, так как Китай просто перестанет поставлять им микрочипы. Он напомнил, что компания Porsche, вслед за Volkswagen, сообщила о рекордном падении своей прибыли — на 95%.

Ранее сообщалось, что Германия направила дипломатическую ноту Китаю в связи с ограничениями против производителя микрочипов Nexperia, которые привели к дефициту полупроводников и проблемам для автопрома. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе рассказала, что Берлин стремится к скорейшей деэскалации ситуации и возобновлению экспорта полупроводников.