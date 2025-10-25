Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:51

Германию высмеяли за «две оплеухи» от Китая

Сенатор Пушков: Германия была дважды унижена КНР за антикитайскую позицию

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Берлин был дважды унижен Пекином, получив от него «две оплеухи», когда были отменены визиты канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы МИД Йоханна Вадефуля, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, причина этому — антикитайская позиция Германии.

Берлин получил две оплеухи от Пекина: канцлеру Мерцу пришлось отменить свой визит в Китай, поскольку у главы КНР Си Цзиньпина не нашлось времени в графике для встречи с ним. Отменил уже намеченный визит и глава МИД Германии Вадефуль. Как пишут западные СМИ, «в Китае никто не хочет встречаться с Вадефулем». Причина очевидна: антикитайская позиция Германии, — написал Пушков.

Сенатор отметил, что такая политика нынешнего руководства ФРГ приведет к серьезным проблемам для немецкой промышленности, в первую очередь, автомобильной, так как Китай просто перестанет поставлять им микрочипы. Он напомнил, что компания Porsche, вслед за Volkswagen, сообщила о рекордном падении своей прибыли — на 95%.

Ранее сообщалось, что Германия направила дипломатическую ноту Китаю в связи с ограничениями против производителя микрочипов Nexperia, которые привели к дефициту полупроводников и проблемам для автопрома. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе рассказала, что Берлин стремится к скорейшей деэскалации ситуации и возобновлению экспорта полупроводников.

Россия
Совфед
Алексей Пушков
мнения
Германия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.