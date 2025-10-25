Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 октября 2025 в 13:07

Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины

Боец Соболь: ВСУ пытались поставить флаг на позициях ВС РФ для обмана украинцев

ВСУ пытались установить украинский флаг на уже утраченных ими позициях в Днепропетровской области, сообщил оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Соболь. По его словам, которые приводит ТАСС, цель этого — показать жителям Украины ложные видеозаписи о стабильной обстановке на фронте.

В ходе контроля обстановки с беспилотного летательного аппарата зафиксировали сброс украинским FPV-дроном флага на металлический штырь в непосредственной близости от занимаемых позиций в Днепропетровской области. Такие случаи уже встречались. Делают это с той целью, чтобы показать ложные материалы своим гражданам — будто у них обстановка на фронте стабильная, — поделился Соболь.

Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
