Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины

ВСУ пытались установить украинский флаг на уже утраченных ими позициях в Днепропетровской области, сообщил оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Соболь. По его словам, которые приводит ТАСС, цель этого — показать жителям Украины ложные видеозаписи о стабильной обстановке на фронте.

В ходе контроля обстановки с беспилотного летательного аппарата зафиксировали сброс украинским FPV-дроном флага на металлический штырь в непосредственной близости от занимаемых позиций в Днепропетровской области. Такие случаи уже встречались. Делают это с той целью, чтобы показать ложные материалы своим гражданам — будто у них обстановка на фронте стабильная, — поделился Соболь.