Поплатился жизнью? Обман Долиной закончился трагедией: что известно

Один из 10 дропперов, который обналичил 15 млн рублей в ходе реализации мошеннической схемы с квартирой певицы Ларисы Долиной, умер. Что об этом известно, действительно ли участник схемы против Долиной поплатился жизнью?

Что известно о смерти дроппера, обманувшего Долину

Дропперами, или дропами (от англ. drop — бросать), называют людей, которые задействованы в нелегальных схемах мошенников по выводу средств с банковских карт.

Как пишет ТАСС, речь идет о Келдыбаеве Александре Вячеславовиче. Согласно материалам следствия, мужчина 21 июня 2024 года получил на свой банковский счет «денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27 июня — 10 млн рублей, назначение платежа — оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей».

После смерти Келдыбаева производство по гражданскому делу было прекращено в части, касающейся предъявленных ему требований. Всего по данному делу проходили 10 дропперов. В отношении других фигурантов расследование продолжается, пишет агентство. Других подробностей, в том числе об обстоятельствах смерти Келдыбаева, не приводится.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о мошеннической схеме с квартирой Долиной

Весной 2024 года Долина стала жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками полиции, предупредили ее о готовящемся мошенничестве с ее недвижимостью. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет».

Покупательницей недвижимости за 112 млн рублей выступила Полина Лурье — мать-одиночка, работающая в одной из столичных инженерно-консалтинговых компаний. Сделка купли-продажи была заключена 24 июня. После этого Долина продолжила проживать в квартире. Инцидент получил развитие в августе, когда к артистке пришли неизвестные, заявившие о своих правах на собственность. Певица, осознав, что стала жертвой аферистов, отказалась освобождать помещение и обратилась в правоохранительные органы. В результате на квартиру был наложен арест.

В ходе расследования также стало известно, что вырученные за квартиру деньги артистка передала «курьеру», после чего их перевели на несколько счетов. Суд постановил вернуть квартиру Долиной и взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в ее пользу, при этом новая «владелица» недвижимости лишилась права на жилье и не получила назад потраченные на покупку деньги.

