25 октября 2025 в 09:15

Умер один из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной

Скончался дроппер, который обналичил 15 млн рублей певицы Долиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ходе расследования дела о мошенничестве с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной выяснилось, что один из подозреваемых, на имя которого был открыт банковский счет, ушел из жизни, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах. Производство по делу было прекращено.

Согласно документам, 21 июня 2024 года Александр Келдыбаев получил от Ларисы Долиной 5 млн рублей. Спустя шесть дней, 27 июня, он получил еще 10 млн рублей. Общая сумма составила 15 млн рублей, а назначение платежа было указано как оплата услуг.

В августе 2024 года разразился скандал, связанный с квартирой Долиной. Она стала жертвой масштабной аферы, в результате которой была вынуждена продать свое жилье в Москве и перевести полученные средства неизвестным лицам. Манипуляции мошенников длились несколько месяцев. Новой «обладательницей» квартиры была объявлена 34-летняя Полина Лурье, мать-одиночка, работающая в одной из столичных инженерно-консалтинговых компаний.

Ранее Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического районного суда о возвращении квартиры певице. Иск Долиной к ответчику Лурье был удовлетворен в полном объеме, право собственности ответчика аннулировано.

