Найдены древнейшие «копченые» мумии PNAS: в Китае и Вьетнаме археологи обнаружили мумии возрастом 12 тысяч лет

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии мумии с признаками консервации при помощи дыма, которые являются самыми древними из известных на сегодняшний день, результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Возраст азиатских мумий составляет 12 тыс. лет — это на пять тысячелетий больше, чем у древнейших мумий чинчорро из Южной Америки, которые ранее считались самыми древними в мире.

На территории Китая, Вьетнама и некоторых других стран региона были найдены останки с признаками ожогов и следов от режущих инструментов. Мумии лежали в неестественных, согнутых позах.

Исследование показало, что охотники-собиратели применяли копчение над огнем для мумификации. Хирофуми Мацумура из Медицинского университета Саппоро утверждает, что этот ритуал служил для сохранения физической и духовной связи с предками.

Ранее в Юго-Восточной Азии была обнаружена мумия возрастом около 14 тыс. лет. Это значительно расширяет наши представления о древних погребальных обрядах.