«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:12

Найдены древнейшие «копченые» мумии

PNAS: в Китае и Вьетнаме археологи обнаружили мумии возрастом 12 тысяч лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии мумии с признаками консервации при помощи дыма, которые являются самыми древними из известных на сегодняшний день, результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Возраст азиатских мумий составляет 12 тыс. лет — это на пять тысячелетий больше, чем у древнейших мумий чинчорро из Южной Америки, которые ранее считались самыми древними в мире.

На территории Китая, Вьетнама и некоторых других стран региона были найдены останки с признаками ожогов и следов от режущих инструментов. Мумии лежали в неестественных, согнутых позах.

Исследование показало, что охотники-собиратели применяли копчение над огнем для мумификации. Хирофуми Мацумура из Медицинского университета Саппоро утверждает, что этот ритуал служил для сохранения физической и духовной связи с предками.

Ранее в Юго-Восточной Азии была обнаружена мумия возрастом около 14 тыс. лет. Это значительно расширяет наши представления о древних погребальных обрядах.

археологи
мумии
находки
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Иноагента Гозмана заочно арестовали за призывы к терроризму
Пассажирский паром и сухогруз под панамским флагом столкнулись в Босфоре
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.