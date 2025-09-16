Археологи в Азии нашли древнейшую мумию на планете CNN: археологии нашли во Вьетнаме мумию возрастом 14 тыс. лет

Международная группа исследователей совершила открытие, которое кардинально меняет историю погребальных обрядов, передает CNN. В Юго-Восточной Азии они обнаружили мумию возрастом 14 тыс. лет. Новые данные отодвигают хронологию этой практики на тысячи лет вглубь веков.

Ученые, работавшие с 2017 по 2025 год, проанализировали 54 древних захоронения в скорченном положении, найденные на территории южного Китая, северного Вьетнама и индонезийского острова Суматра. Ранее самыми старыми примерами мумификации считались находки культуры Чинчорро в Чили (около 7000 лет) и в Древнем Египте (около 4500 лет). Однако возраст самого древнего образца из Вьетнама — кости руки со следами обжига — оценивается примерно в 14 тыс. лет.

Эта традиция отражает вечный человеческий порыв — непреходящую надежду, сохраняющуюся с древних времен и до наших дней, на то, что семьи и близкие могут оставаться вместе навсегда, — отметил доктор Сяо-Чунь Хунг, старший научный сотрудник Австралийского национального университета.

