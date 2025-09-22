«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье

В приграничной зоне Курской области зафиксирован сброс с украинского дрона-носителя, также известного как «дрон-матка», сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале. В подтверждение своих слов он разместил снимок небольшого квадрокоптера, размер которого сопоставим с ладонью взрослого человека.

Каждый такой носитель способен доставлять и одновременно сбрасывать до шести FPV-дронов. Кулько добавил, что Вооруженные силы Украины уже применяли подобные устройства для атаки на автодорогу в районе населенного пункта Рыльск, используя их как средство для точечных ударов на территории России.

Ранее западные СМИ писали, что российские военные начали использовать так называемые «дроны-матки» для увеличения дальности ударов по целям в зоне специальной военной операции. Военные ВСУ отмечают, что в последние месяцы ВС России применяют новую тактику: тяжелые беспилотники выходят за линию контроля и запускают меньшие дроны со взрывчаткой, которые атакуют украинскую технику. При этом «матка» выполняет функцию ретранслятора.

До этого участник специальной военной операции Рэдвал Неволин высказал предположение, что беспилотник «Квазимачта», который, вероятно, используется российскими войсками в ходе боев, неуязвим для украинских систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, этот дрон способен изменить текущую расстановку сил на фронте.