Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Петербургскому «Зениту» повезло в некоторых моментах матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», заявил NEWS.ru тренер Александр Тарханов. Он отметил, что южане выглядели лучше и против них мог сыграть сверхнастрой на эту встречу.

Везение всегда присутствует. «Зениту» было проще играть, потому что «Краснодар» — открытая команда. У «быков», наверное, был сверхнастрой плюс принципиальный и неудобный соперник. Может быть это и помешало. Сверхнастрой иногда мешает правильно и результативно использовать моменты, которых у «Краснодара» было как минимум три-четыре стопроцентных. Мне даже они понравились больше, чем «Зенит», но так получилось, что не смогли победить, — заявил Тарханов.

Матч девятого тура между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячи в ворота хозяев были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счет, а за восемь минут до окончания встречи Луис Энрике удвоил преимущество петербуржцев.

Эта победа позволила сине-бело-голубым подняться в турнирной таблице. Кроме того, своим успехом «Зенит» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара». В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала во втором туре чемпионата московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

По итогам тура «Зенит» с 16 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, в то время как «Краснодар» (19 очков) сохранил лидерство в чемпионате. В следующем туре петербуржцы 27 сентября примут «Оренбург», а краснодарцы в этот же день сыграют в гостях с «Ростовом».