Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение» Песков заявил, что Путин считает «Интервидение» очень значимым конкурсом

Президент России Владимир Путин считает очень важным конкурс «Интервидение», заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент даже обращался к участникам по видео.

Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение, — подчеркнул Песков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) поступил правильно на «Интервидении». Певец представлял Россию и попросил не оценивать его выступление.

Победителем музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнами Дык Фук. Певец набрал 422 бала. Финальное шоу состоялось на концертной площадке «Live Арена».