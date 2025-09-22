«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 10:52

«Благородный шаг»: Швыдкой об отказе SHAMAN от оценок на «Интервидении»

Михаил Швыдкой Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель России на конкурсе «Интервидение» SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) поступил правильно, когда попросил жюри не оценивать его выступление, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, такой поступок указывает на «духовное здоровье» артиста.

Абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет так или иначе атмосфера в стране, где проходит такого рода конкурс. Значение имеет и влияние публики. Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг, — сказал Швыдкой.

Ранее Фадеев назвал неожиданным решение SHAMAN отказаться от судейских оценок на конкурсе «Интервидение». Автор песни «Прямо по сердцу» также рассказал, что певец выступал в чрезвычайно сложных, «каскадерских» условиях, которые помешали ему продемонстрировать все возможности голоса. Фадеев раскритиковал работу режиссеров, предположив, что они привыкли работать с фонограммой.

Между тем участник международного конкурса «Интервидение-2025» из Таджикистана Фаррух Хасанов выразил восхищение поступком SHAMAN. По словам певца, никто не догадывался о предстоящем поступки его коллеги.

