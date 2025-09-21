Участник «Интервидения» восхитился поступком SHAMAN

Участник международного конкурса «Интервидение-2025» из Таджикистана Фаррух Хасанов выразил восхищение поступком певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Артист заявил об отказе от оценок на музыкальном соревновании, при этом никто из его коллег не знал заранее о таком решении певца, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы не знали и не были к такому готовы. <…> Я просто желаю ему удачи и говорю спасибо за то, что он такой уникальный человек, — сказал артист.

Ранее SHAMAN обратился к жюри музыкального конкурса «Интервидение» с просьбой не оценивать его выступление. Артист пояснил, что не хочет претендовать на победу. Дронов уточнил, что не имеет права бороться за первое место, поскольку представляет Россию, а она, по его словам, «уже победила» — тем, что все страны-участницы собрались на «Интервидении».

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предложил организаторам «Интервидения» оставить SHAMAN представителем России в 2026 году. По мнению собеседника, это решение порадует поклонников артиста, которые расстроились из-за его отказа от оценок на прошедшем мероприятии.