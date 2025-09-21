«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 15:47

Участник «Интервидения» восхитился поступком SHAMAN

Участник «Интервидения» Хасанов заявил, что был удивлен отказом SHAMAN от оценок

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Участник международного конкурса «Интервидение-2025» из Таджикистана Фаррух Хасанов выразил восхищение поступком певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Артист заявил об отказе от оценок на музыкальном соревновании, при этом никто из его коллег не знал заранее о таком решении певца, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы не знали и не были к такому готовы. <…> Я просто желаю ему удачи и говорю спасибо за то, что он такой уникальный человек, — сказал артист.

Ранее SHAMAN обратился к жюри музыкального конкурса «Интервидение» с просьбой не оценивать его выступление. Артист пояснил, что не хочет претендовать на победу. Дронов уточнил, что не имеет права бороться за первое место, поскольку представляет Россию, а она, по его словам, «уже победила» — тем, что все страны-участницы собрались на «Интервидении».

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предложил организаторам «Интервидения» оставить SHAMAN представителем России в 2026 году. По мнению собеседника, это решение порадует поклонников артиста, которые расстроились из-за его отказа от оценок на прошедшем мероприятии.

Интервидение
SHAMAN
певцы
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.