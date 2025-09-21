Музкритик предложил кандидата от России на «Интервидение» в 2026 году

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru предложил организаторам международного музыкального конкурса «Интервидение» оставить певца SHAMAN (настоящее имя ― Ярослав Дронов) представителем России в 2026 году. Тем самым артист порадует своих поклонников, которые расстроились из-за отказа исполнителя от оценок на прошедшем мероприятии, добавил собеседник.

Я знаю, что фанаты SHAMAN очень сильно расстроились, но у меня для них и для всех людей, которые будут принимать участие в подготовке выступления России в следующем году в Саудовской Аравии, есть предложение. Давайте оставим SHAMAN представителем России на следующий год. Когда у нас не будет неловких моментов, мы снова ринемся в бой с нашим Ярославом, и ничто нам не помешает победить. Если звезды сложатся и он снова будет одним из сильнейших, тогда все встанет на свои места. Пусть победит кто-то другой в Москве, но в Саудовской Аравии почему бы не победить SHAMAN, ― отметил Бабичев.

Ранее SHAMAN попросил жюри не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу по соображениям гостеприимства, чтобы дать шанс попробовать свои силы иностранным гостям. Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении», подчеркнул он.