Фадеев отреагировал на отказ Shaman от оценок жюри «Интервидения» Фадеев признался, что отказ Shaman от оценок жюри «Интервидения» его удивил

Композитор Максим Фадеев в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал неожиданным решение певца Shaman (Ярослав Дронов) отказаться от судейских оценок на конкурсе «Интервидение». Автор песни «Прямо по сердцу» также объяснил, почему выступление артиста не раскрыло его вокальный потенциал в полной мере.

Про отказ Ярослава от оценок жюри — для меня это стало неожиданностью, — отметил композитор.

По его словам, певец выступал в чрезвычайно сложных, «каскадерских» условиях, которые помешали ему продемонстрировать все возможности голоса. Фадеев раскритиковал работу режиссеров, предположив, что они привыкли работать с фонограммой, не учитывая физические ограничения живого исполнителя. По мнению автора композиции, именно организация выступления не позволила Shaman превратить свой номер в Сочи в настоящее «событие».

Ранее участник международного конкурса «Интервидение-2025» из Таджикистана Фаррух Хасанов выразил восхищение поступком SHAMAN. По словам певца, никто не догадывался о предстоящем поступки его коллеги.

До этого SHAMAN обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление. Он пояснил, что не хочет претендовать на победу из соображений гостеприимства, чтобы дать возможность проявить себя иностранным участникам. Артист подчеркнул, что Россия «уже победила» тем, что все страны собрались на «Интервидении».