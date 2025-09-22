Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах

Жителям Щучанского округа Курганской области запретили устанавливать ограждения на новых могилах на местном кладбище. Как заявил в своем Telegram-канале глава округа Павел Самохвалов, соответствующие ограничения связаны с необходимостью поддерживать порядок и обеспечивать благоустройство территории.

В соответствии с законодательством, установка ограждений на действующем кладбище строго запрещена. Такой запрет необходим, исходя из опыта со старым кладбищем, где из-за многочисленных ограждений очень трудно содержать территорию в надлежащем порядке, — отметил он.

Самохвалов уточнил, что ограждения в том числе осложняют передвижение посетителей и работников кладбища. Глава округа призвал проявлять уважение к традициям и соблюдать установленные нормы для поддержания порядка и чистоты. По его мнению, почтить память погибших можно множеством способов, и необязательно делать это с помощью оградок.

