21 сентября 2025 в 04:44

Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске

«РВ»: ВС РФ наступают в Степногорске, уничтожая подразделения ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские подразделения продолжают активное наступление в районе Степногорска, нанося значительные потери украинским подразделениям, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Согласно оперативным данным, боевые действия ведутся на левом фланге Запорожского направления. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что ВС РФ выслеживают пехоту ВСУ и уничтожают их позиции. Продвижение вперед проводится с участием десантников и отрядов разведчиков, отметили военкоры.

Ранее артиллерист с позывным Крик заявил, что украинские военные оказывают отчаянное сопротивление. По его словам, противник действует как загнанные звери, понимая безнадежность своего положения.

До этого СМИ передавали, что на Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. Ситуация развивается в нескольких ключевых точках.

Кроме того, уже появлялась информация, что российские силы осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. В настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия.

Запорожская область
ВСУ
ВС РФ
военкоры
