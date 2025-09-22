Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории Профессор Сенюткина: ЕГЭ по истории станет мотивацией для школьников

Введение обязательного ЕГЭ по истории станет мотивацией в обучении для современных школьников, заявила профессор кафедры истории и мировой политики НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Ольга Сенюткина. По ее словам, которые передает ИА «Время Н», это также поможет в формировании гражданской позиции учащихся.

Школьники, сдающие этот предмет, в среднем набирают 80−85 баллов — это очень неплохо. Важно, чтобы они обязательно умели работать с историческим документами, анализировали, выявляли причинно-следственные связи, — сообщила она.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил о необходимости кардинального пересмотра системы ЕГЭ в России. По мнению парламентария, в текущем формате школьники воспринимают государственный экзамен как чрезмерный стресс. Кузнецов также отметил, что система образования излишне перегружает детей домашними заданиями.