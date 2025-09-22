«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:18

Простой тест на равновесие может предсказать продолжительность жизни

Эксперт Лим: проверить здоровье можно за минуту с помощью теста на равновесие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способность уверенно стоять на одной ноге является серьезным маркером общего состояния организма и даже потенциальной продолжительности жизни, заявила директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селин Лим. Для его выполнения достаточно поставить руки на пояс и поднять одну ногу, стараясь сохранить неподвижность, сообщает Metro.

По словам Лим, существуют возрастные нормы удержания равновесия. Для молодых людей 18–39 лет норма составляет около 43 секунд, а с каждым десятилетием этот показатель постепенно снижается. В 40–49 лет — это 40 секунд, в 50–59 лет — 37 секунд, а 60–69 годам он доходит до 30 секунд. После 80 лет хорошим считается показатель в пять секунд.

В свою очередь, неспособность удержаться в течение времени, близкого к норме для своего возраста, — это тревожный сигнал. Проблемы с балансом, особенно после 65 лет, напрямую связаны с повышенным риском осложнений и даже повышенной смертностью. Если тест дается с трудом, врачи рекомендуют не откладывать занятия спортом, целенаправленно укреплять мышцы и регулярно тренировать равновесие для профилактики будущих осложнений.

Ранее сообщалось, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

здоровье
тесты
долголетие
продолжительность жизни
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто предположил, как окончание СВО отразится на России и НАТО
Захарова высказалась о прогрессе в выдаче виз для участников ГА ООН от РФ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
«Рейдер и бандит»: в Раде раскритиковали назначение в штурмовых войсках ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.