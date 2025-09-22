Простой тест на равновесие может предсказать продолжительность жизни Эксперт Лим: проверить здоровье можно за минуту с помощью теста на равновесие

Способность уверенно стоять на одной ноге является серьезным маркером общего состояния организма и даже потенциальной продолжительности жизни, заявила директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селин Лим. Для его выполнения достаточно поставить руки на пояс и поднять одну ногу, стараясь сохранить неподвижность, сообщает Metro.

По словам Лим, существуют возрастные нормы удержания равновесия. Для молодых людей 18–39 лет норма составляет около 43 секунд, а с каждым десятилетием этот показатель постепенно снижается. В 40–49 лет — это 40 секунд, в 50–59 лет — 37 секунд, а 60–69 годам он доходит до 30 секунд. После 80 лет хорошим считается показатель в пять секунд.

В свою очередь, неспособность удержаться в течение времени, близкого к норме для своего возраста, — это тревожный сигнал. Проблемы с балансом, особенно после 65 лет, напрямую связаны с повышенным риском осложнений и даже повышенной смертностью. Если тест дается с трудом, врачи рекомендуют не откладывать занятия спортом, целенаправленно укреплять мышцы и регулярно тренировать равновесие для профилактики будущих осложнений.

Ранее сообщалось, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что эти факторы снижают риск заболеваний сердца.