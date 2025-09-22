«Интервидение-2025»
Адвокат рассказал, что грозит дважды бросившей дочь в Таиланде россиянке

Адвокат Багатурия: против бросившей дочь в Таиланде россиянки могут завести дело

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ может возбудить уголовное дело против россиянки Эрики Владыко, которая дважды бросила четырехлетнюю дочь в Бангкоке, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Кроме того, по его словам, тайские власти могут обязать женщину выплатить штраф.

На мой взгляд, женщину, дважды бросившую дочь в Таиланде, родительских прав не лишат. Все-таки родительских прав лишают за систематическое неисполнение обязанностей и нарушение прав ребенка. Я этого в ее действиях не усматриваю. Думаю, сейчас все будет зависеть от позиции председателя СК [Александра] Бастрыкина, который может дать указания возбудить уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Такой сценарий наиболее вероятен. Что касается тайских властей — они могут оштрафовать мать-тусовщицу, — отметил Багатурия.

На прошлой неделе 34-летняя Владыко оставила маленькую дочь одну в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Девочку поместили в детский дом. Поиски женщины продолжались пять дней.

Сегодня, 22 сентября, появилась информация, что туристка снова пропала. Женщина уехала в неизвестном направлении. Сообщалось, что за все время проживания Владыко в гостинице местные работники ни разу не видели ее пьяной или под воздействием наркотиков.

