22 сентября 2025 в 17:16

В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека

Неизвестный выслеживает маленьких девочек неподалеку от лицея №185 в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash со ссылкой на обеспокоенных родителей. Он также опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал загадочный молодой человек.

Как уточнил канал, подозрительный мужчина выслеживает девочек каждое утро. Он идет впереди школьниц и намеренно не пропускает их вперед. Родители учеников уже написали заявление в полицию.

Ранее в Мещерском парке Москвы семье пришлось отбиваться от неизвестного, который пытался увести их ребенка с собой. Потерпев неудачу, мужчина разделся догола и напал на собственную мать, после чего другие посетители и прибывшие на место охранники, были вынуждены защищать уже ее.

До этого в Костроме ученик седьмого класса Денис спас детей из рук мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию. Мужчина показал школьнику «предмет, похожий на нож», но мальчик вооружился камнем и отвлек на себя внимание нападавшего. Мальчик бросил камень в незнакомца и убежал, пока тот выкрикивал угрозы.

Казань
Татарстан
