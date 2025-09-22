Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей

В Красноярском крае завершено расследование в отношении 30-летней жительницы Канска, которая убила троих детей топором. Доказано, что она страдает хроническим психическим расстройством. Замечали ли это соседи и что теперь будет с матерью-убийцей — в материале NEWS.ru.

Как женщина убила троих детей

Трагедия в Канске произошла 14 апреля 2025 года. Отец семейства отправился на работу, старшие сыновья — в школу. Восьмилетний мальчик учился во втором классе, а семилетний — в первом. После уроков старший ребенок пошел домой, а младший — к бабушке и дедушке. Через какое-то время он вернулся из гостей и застал страшную картину, увидев тела братьев и сестер.

«Испытывая личную неприязнь к своим детям, женщина задушила четырехлетнюю дочь, затем зарубила ее топором. После этого нанесла множественные удары семимесячному младенцу и восьмилетнему мальчику», — сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Фото: t.me/krksledkom

На допросе женщина поясняла, почему не убила ребенка, пришедшего домой последним: «У меня не хватило сил».

«Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика — на улице, двух других ребят — в летней комнате. Голову семимесячного сына она поместила в сервант», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело против матери заведено по статье «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью».

Что известно о семье женщины, зарубившей топором троих детей

Многодетная семья жила в небольшом частном доме, окруженном потемневшим от сырости деревянным забором. Как писали журналисты, прибывшие на место сразу после убийства, в сарае были разбросаны арматура, металлические листы и промокшие бумажные мешки, посреди которых стоял велосипед. Тут же у входа — ярко-розовая детская ванночка, наполовину заполненная кровью, а также коляска с красным одеялом внутри.

Знакомые семьи рассказывали, что дети в семье очень любили своих родителей, хорошо учились в школе, участвовали в разных соревнованиях. Взрослые не выпивали, между собой не ссорились и не скандалили. По словам соседей, они посещали баптистскую церковь.

Фото: t.me/krksledkom

С 2019 года мать состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

«Она со странностями. Это было видно даже внешне: то она идет и голову опустит, ни с кем не здороваясь, то улыбается сама себе. И вела себя очень неадекватно», — поделилась с NEWS.ru соседка Галина.

Соседка рассказала, что женщина не работала, а «только рожала детей — одного за другим».

Что будет дальше с матерью, убившей троих детей

Для проведения психиатрической экспертизы женщину этапировали из СИЗО Красноярска в столицу. Вскоре стало известно, что у матери-убийцы диагностировано хроническое психическое расстройство.

Это значит, что ее отправят на принудительное лечение, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Экспертизу всегда назначают, когда суд рассматривает преступление, из фабулы которого становится ясно, что здоровый человек подобного не может совершить.

«У нас в стране есть несколько экспертных учреждений, где проводят такие экспертизы. Человек находится в них как в СИЗО, под полной охраной. К нему применяются все меры, чтобы он оттуда не сбежал и не причинил увечий себе и лицам, которые тоже там находятся на лечении», — рассказал юрист.

Он добавил, что если экспертиза покажет, что в момент совершения преступления человек не понимал, что делает, то уголовное дело в отношении него будет прекращено и его направят на принудительное лечение.

«Условия в подобных медицинских учреждениях как в тюрьме. На ночь пациентов привязывают или приковывают к кровати. На камерах и дверях везде решетки. Фактически это изолятор временного содержания, только с медперсоналом. Режим как в СИЗО, и меры охраны такие же», — прокомментировал Карабанов.

За что задержали отца убитых детей

Через несколько дней после преступления силовики задержали отца детей. Он подозревается в истязании в отношении несовершеннолетнего: по версии следствия, с лета 2018 года мужчина регулярно использовал насилие в отношении одного из своих сыновей. Когда мальчику было три года, отец сломал ему нос.

«Сейчас идет проверка в отношении сотрудников по делам несовершеннолетних по составу халатности. Если такие преступления проходили регулярно, об этом должны были знать органы опеки. Это должны были видеть соседи, учителя в школе. Видимо, информация была, но должностные лица свою работу не выполняли. Я считаю, что сотрудников по делам несовершеннолетних нужно привлечь к уголовной ответственности, также нужно досконально разобраться с преподавателями и директором школы», — отметил Карабанов.

Читайте также:

Сантехник взялся за нож: беременную женщину изнасиловали перед убийством

«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку

Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним