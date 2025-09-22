«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 17:40

Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Красноярском крае завершено расследование в отношении 30-летней жительницы Канска, которая убила троих детей топором. Доказано, что она страдает хроническим психическим расстройством. Замечали ли это соседи и что теперь будет с матерью-убийцей — в материале NEWS.ru.

Как женщина убила троих детей

Трагедия в Канске произошла 14 апреля 2025 года. Отец семейства отправился на работу, старшие сыновья — в школу. Восьмилетний мальчик учился во втором классе, а семилетний — в первом. После уроков старший ребенок пошел домой, а младший — к бабушке и дедушке. Через какое-то время он вернулся из гостей и застал страшную картину, увидев тела братьев и сестер.

«Испытывая личную неприязнь к своим детям, женщина задушила четырехлетнюю дочь, затем зарубила ее топором. После этого нанесла множественные удары семимесячному младенцу и восьмилетнему мальчику», — сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Фото: t.me/krksledkom

На допросе женщина поясняла, почему не убила ребенка, пришедшего домой последним: «У меня не хватило сил».

«Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика — на улице, двух других ребят — в летней комнате. Голову семимесячного сына она поместила в сервант», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело против матери заведено по статье «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью».

Что известно о семье женщины, зарубившей топором троих детей

Многодетная семья жила в небольшом частном доме, окруженном потемневшим от сырости деревянным забором. Как писали журналисты, прибывшие на место сразу после убийства, в сарае были разбросаны арматура, металлические листы и промокшие бумажные мешки, посреди которых стоял велосипед. Тут же у входа — ярко-розовая детская ванночка, наполовину заполненная кровью, а также коляска с красным одеялом внутри.

Знакомые семьи рассказывали, что дети в семье очень любили своих родителей, хорошо учились в школе, участвовали в разных соревнованиях. Взрослые не выпивали, между собой не ссорились и не скандалили. По словам соседей, они посещали баптистскую церковь.

Фото: t.me/krksledkom

С 2019 года мать состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

«Она со странностями. Это было видно даже внешне: то она идет и голову опустит, ни с кем не здороваясь, то улыбается сама себе. И вела себя очень неадекватно», — поделилась с NEWS.ru соседка Галина.

Соседка рассказала, что женщина не работала, а «только рожала детей — одного за другим».

Что будет дальше с матерью, убившей троих детей

Для проведения психиатрической экспертизы женщину этапировали из СИЗО Красноярска в столицу. Вскоре стало известно, что у матери-убийцы диагностировано хроническое психическое расстройство.

Это значит, что ее отправят на принудительное лечение, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Экспертизу всегда назначают, когда суд рассматривает преступление, из фабулы которого становится ясно, что здоровый человек подобного не может совершить.

«У нас в стране есть несколько экспертных учреждений, где проводят такие экспертизы. Человек находится в них как в СИЗО, под полной охраной. К нему применяются все меры, чтобы он оттуда не сбежал и не причинил увечий себе и лицам, которые тоже там находятся на лечении», — рассказал юрист.

Он добавил, что если экспертиза покажет, что в момент совершения преступления человек не понимал, что делает, то уголовное дело в отношении него будет прекращено и его направят на принудительное лечение.

«Условия в подобных медицинских учреждениях как в тюрьме. На ночь пациентов привязывают или приковывают к кровати. На камерах и дверях везде решетки. Фактически это изолятор временного содержания, только с медперсоналом. Режим как в СИЗО, и меры охраны такие же», — прокомментировал Карабанов.

За что задержали отца убитых детей

Через несколько дней после преступления силовики задержали отца детей. Он подозревается в истязании в отношении несовершеннолетнего: по версии следствия, с лета 2018 года мужчина регулярно использовал насилие в отношении одного из своих сыновей. Когда мальчику было три года, отец сломал ему нос.

«Сейчас идет проверка в отношении сотрудников по делам несовершеннолетних по составу халатности. Если такие преступления проходили регулярно, об этом должны были знать органы опеки. Это должны были видеть соседи, учителя в школе. Видимо, информация была, но должностные лица свою работу не выполняли. Я считаю, что сотрудников по делам несовершеннолетних нужно привлечь к уголовной ответственности, также нужно досконально разобраться с преподавателями и директором школы», — отметил Карабанов.

Читайте также:

Сантехник взялся за нож: беременную женщину изнасиловали перед убийством

«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку

Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним

Канск
детоубийство
тройное убийство
криминалисты
принудительное лечение
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Октоберфест-2025: наряды, угощения и количество пива на баварском празднике
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.