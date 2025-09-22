Психиатры объяснили решение матери убить троих детей топором

У женщины, убившей троих детей топором в Канске, диагностировано хроническое психическое расстройство, сообщает региональное управление СК. Согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, мать не могла отдавать отчет своим действиям.

По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, — заявили в СК.

Как уточнили в Следственном комитете, обвиняемая в настоящее время содержится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

Ранее женщине назначили психиатрическую экспертизу. Исследование планировали провести в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве. Для этого женщину этапировали в столицу.

О жестоком убийстве стало известно 14 апреля. Жертвами стали дети в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. Еще один семилетний мальчик в момент преступления находился в школе.

Допрос обвиняемой был запланирован на 15 апреля. Его решили отложить из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния.