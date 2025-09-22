Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне Косметолог Калентьева: для профилактики акне важно правильно питаться

Чтобы избавиться от акне и тусклого цвета лица, нужно правильное и сбалансированное питание, заявила «Страстям» косметолог Татьяна Калентьева. Вдобавок к рациону необходим правильный уход, в том числе маски на основе глины и массаж проблемных зон.

Важно минимизировать влияние как внешних, так и внутренних факторов. Для этого необходимо следить за качеством воздуха в квартире, правильно питаться, работать со стрессом и заниматься лечением заболеваний, негативно влияющих на состояние эпидермиса, — перечислила Калентьева.

При акне эксперт посоветовала использовать не только глиняные маски, но и средства с салициловой, гликолевой и гиалуроновой кислотами. Кроме того, рекомендуется своевременно проводить химический пилинг, ультразвуковую и механическую чистки лица, а также лимфодренажный массаж. Калентьева предупредила, что для успешной борьбы с акне важно проконсультироваться со специалистом.

Косметолог Елена Иванова ранее заявила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с прыщами, но только при соблюдении ряда правил. Средство помогает при легкой степени акне, но ему не под силу справиться с сильными высыпаниями на коже.