Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком

Жительницу Ростова-на-Дону, которая протаранила дверь лифта коляской с годовалым малышом, задержали, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирину Черкасову. По ее словам, молодую мать подозревают в жестоком обращении с ребенком. По факту произошедшего проводится проверка.

Сейчас проводятся установочные и проверочные мероприятия по этому факту. Результат контролирую. Мною поручено компетентным лицам оказать помощь ребенку, если в этом будет необходимость, — сказала Черкасова.

Ранее в Сети появился видеоролик, в котором жительница Ростова-на-Дону использует коляску с ребенком в качестве тарана и повреждает подъезд. По словам ее соседки, инцидент произошел после того, как девушка смешала антидепрессанты с алкоголем. Она разбила ногой входную дверь и упала, а коляска с ребенком перевернулась.

До этого в Санкт-Петербурге пустая детская коляска упала на рельсы метро на станции «Черная речка». Родители успели забрать ребенка из коляски до того, как она покатилась и упала на пути.