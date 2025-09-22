«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:22

Женщина протаранила дверь лифта коляской с ребенком

Женщина в Ростове повредила дверь лифта коляской с годовалым ребенком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ростове женщина использовала детскую коляску с ребенком в качестве тарана, в итоге подъезд получил серьезные повреждения, пишет Telegram-канал «ПОТОК». По словам одной из жительниц дома, инцидент произошел после того, как девушка смешала антидепрессанты с алкоголем во время визита в гости.

В лифте многоквартирного дома мать начала бить коляской по стенам. Затем она разбила ногой входную дверь и упала. В итоге коляска с ребенком перевернулась. Все это время малыш плакал.

На женщину уже подано заявление в полицию. Ей грозит административная ответственность.

Ранее на станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге произошел инцидент с падением пустой детской коляски на рельсы. Из-за этого происшествия движение на синей ветке метро было временно ограничено. По имеющейся информации, родители успели забрать ребенка из коляски до того, как она покатилась и упала на пути. Инцидент не привел к человеческим жертвам, но вызвал задержки в движении поездов.

До этого появились кадры спасения ребенка, упавшего в реку в коляске в селе Свияжск в Татарстане. Малыш отделался испугом, так как его быстро извлекли из воды. На опубликованном видео видно, как ребенок кричит от страха, а несколько мужчин пытаются вытащить его на берег с помощью импровизированного «каната» из ткани. В конечном итоге спасательная операция увенчалась успехом.

Ростов
женщины
инциденты
дети
коляски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
В Курганской области запретили ставить оградки на местном кладбище
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.