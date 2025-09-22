Женщина протаранила дверь лифта коляской с ребенком

В Ростове женщина использовала детскую коляску с ребенком в качестве тарана, в итоге подъезд получил серьезные повреждения, пишет Telegram-канал «ПОТОК». По словам одной из жительниц дома, инцидент произошел после того, как девушка смешала антидепрессанты с алкоголем во время визита в гости.

В лифте многоквартирного дома мать начала бить коляской по стенам. Затем она разбила ногой входную дверь и упала. В итоге коляска с ребенком перевернулась. Все это время малыш плакал.

На женщину уже подано заявление в полицию. Ей грозит административная ответственность.

Ранее на станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге произошел инцидент с падением пустой детской коляски на рельсы. Из-за этого происшествия движение на синей ветке метро было временно ограничено. По имеющейся информации, родители успели забрать ребенка из коляски до того, как она покатилась и упала на пути. Инцидент не привел к человеческим жертвам, но вызвал задержки в движении поездов.

До этого появились кадры спасения ребенка, упавшего в реку в коляске в селе Свияжск в Татарстане. Малыш отделался испугом, так как его быстро извлекли из воды. На опубликованном видео видно, как ребенок кричит от страха, а несколько мужчин пытаются вытащить его на берег с помощью импровизированного «каната» из ткани. В конечном итоге спасательная операция увенчалась успехом.