14 ноября 2025 в 17:35

Отцы решили прогуляться по льду с колясками и детьми

В Красноярске мужчины вышли на лед с колясками и детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Красноярска вышли на лед с детьми и колясками, сообщает Telegram-канал «112». Очевидцам удалось запечатлеть произошедшее на камеру. По данным источника, инцидент произошел еще 22 октября, когда температура воздуха была намного выше ноябрьской.

В опубликованном ролике видно, как отцы неспешно прогуливаются по замерзшему водоему с колясками. Рядом с ними также можно заметить мальчика с велосипедом. Как уточнил канал, прогулка длилась недолго, поскольку вскоре к мужчинам вышли разгневанные супруги.

Ранее в Красноярском крае при переходе через реку Чуняткан исчез 36-летний мужчина, проживающий в Байките. Он хотел проплыть 10 километров в направлении Огне и вернуться 30 октября. Собаки охотника вернулись домой спустя несколько дней, но их хозяин так и не объявился. В центре реки обнаружена льдина с пятном, однако добраться до нее сложно из-за ледовой обстановки.

До этого МЧС России по Свердловской области сообщало, что только в 2025 году в регионе 42 человека погибли на тонком льду. В числе утонувших оказались семь детей. Спасатели призвали местных жителей быть осторожнее на льду.

